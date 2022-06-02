Ванилла SU

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Визуальный шум

Визуальный шум

Личное фото автораУ меня серьезный вопрос ко всем производителям бытовой техники : почему это все такого странного цвета? Ну серьезно: поставить огромный отпариватель зелёного цвета, рядом оранжевый пылесос и голубую швабру, это что за винегрет? Даже если предположить, что есть специальное закрытое место для хранения этого всего (а у большинства нет),  почему нельзя подобрать приличные цвета? Зачем этот визуальный шум мне в квартире? Это был целый квест выбрать отпариватель, чтобы он и по тех.

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