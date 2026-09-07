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Регионы России

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Минобороны предложило взыскать федеральные выплаты с осуждённых контрактников

Минобороны предложило взыскать федеральные выплаты с осуждённых контрактников

Министерство обороны России подготовило проект постановления правительства, предусматривающий взыскание части единовременной федеральной выплаты, выданной военнослужащим по контракту при заключении договора, с тех, кто был осуждён за преступления, но не уволен со службы.

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