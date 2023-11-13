Суд Колумбии впервые признал собаку членом семьи в деле о разводе

В Колумбии впервые в истории собаку признали полноценным членом семьи. Ректор колумбийского университета Джейдер Алексис Кастаньо после развода с женой Линой Марией Очоа в 2021 году через суд добился права видеться с собакой Симоной, сообщает газета The Washington Post (WP).