Мишустин выполнил последнее на своем посту поручение Путина

Правительство Михаила Мишустина выполнило последнее поручение, данное президентом Владимиром Путиным на итоговом совещании 6 мая: обеспечить бесшовное выполнение важнейших для страны проектов, в том числе и экономическую поддержку новых регионов.
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