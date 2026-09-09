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Посольство РФ в Непале уточняет данные об 11 пропавших россиянах в зоне наводнения

Посольство РФ в Непале уточняет данные об 11 пропавших россиянах в зоне наводнения

Одна из 12 соотечественниц, числившихся в списке, вышла на связь — с ней все в порядке Посольство России в Непале взаимодействует с местными властями — дипломаты уточняют информацию об 11 россиянах, находившихся в зоне бедствия.

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