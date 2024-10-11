У каких 3 знаков зодиака будут серьезные перемены в финансах в полнолуние в Овне 17 октября Алёна Юрьева17 октября нас ждет яркое и мощное полнолуние в Овне, которое может стать поворотным моментом для многих.
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