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Глава ГК «Нижегородец» Володченко заметил, что электромобили меняют качество повседневной жизни

Глава ГК «Нижегородец» Володченко заметил, что электромобили меняют качество повседневной жизни

Электромобиль может снизить расходы семьи на транспорт и сделать городские поездки комфортнее, считает генеральный директор ГК «Нижегородец» Валерий Володченко.

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