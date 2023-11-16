Артиллеристы 1-й Славянской бригады отработали по позициям врага (ВИДЕО)

Артиллеристы 1-й Славянской бригады отработали по позициям врага. Расчёт РСЗО «Град» 1-го Донецкого армейского корпуса Вооружённых сил РФ нанёс мощные удары по украинским боевикам, пытавшимся укрыться в лесопосадках.
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