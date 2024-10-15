Египетские археологи опровергают слухи о "золотом городе" под Сфинксом

Египетские археологи опровергают слухи об обнаружении "золотого города" под Сфинксом. Рекламная кампания, развернувшаяся в социальных сетях, рассказывала о золотом городе, якобы найденном под Сфинксом, где были обнаружены артефакты и даже здания из чистого золота.
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