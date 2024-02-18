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Бейонсе снялась для Essence вместе с матерью и дочерьми

Бейонсе снялась для Essence вместе с матерью и дочерьми

Бейонсе стала героиней нового номера журнала Essence. В фотосессии для издания авторства Андре Д. Вагнера певица снялась вместе с матерью Тиной Ноулз и двумя дочерьми от Джей-Зи, Блу Айви и Руми.

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