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«Знал, но забыл»: как справиться с волнением и успешно ответить на экзаменах

«Знал, но забыл»: как справиться с волнением и успешно ответить на экзаменах

Рассказывают психологи фото: Shutterstock/Fotodom.ruЧасто бывает, что способный, умный ребенок вдруг впадает в ступор на экзамене, совершает глупые ошибки и получает в итоге балл гораздо ниже того, который он мог бы получить.

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