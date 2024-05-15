«Знал, но забыл»: как справиться с волнением и успешно ответить на экзаменах

Рассказывают психологи фото: Shutterstock/Fotodom.ruЧасто бывает, что способный, умный ребенок вдруг впадает в ступор на экзамене, совершает глупые ошибки и получает в итоге балл гораздо ниже того, который он мог бы получить.
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