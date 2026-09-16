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ФедералПресс

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600 тонн китайского золота застряло в США: Пекин может спасти его по методу России

600 тонн китайского золота застряло в США: Пекин может спасти его по методу России

МОСКВА, 16 сентября, ФедералПресс. Огромный государственный долг, нависший над США подобно дамоклову мечу, некоторое время назад преодолел отметку в 40 трлн долларов.

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