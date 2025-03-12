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Царьград

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Плющенко не жадничает: У воспитанниц платья от 100 тысяч рублей

Плющенко не жадничает: У воспитанниц платья от 100 тысяч рублей

Восходящая звезда фигурного катания Елена Костылёва довольна не только уровнем обучения, но и подарками от тренеровОчередное признание в отношении Евгения Плющенко произнесла одна из его перспективных воспитанниц 13-летняя Елена Костылёва.

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