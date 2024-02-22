В Калининграде прокомментировали запрет россиянам покидать поезда в Литве

Пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков назвал очередным проявлением русофобии решение властей Литвы запретить посадку и высадку пассажиров российских поездов на железнодорожных станциях «Кена» («Кяна») и «Кибартай».
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