«В мире спорта царит лицемерие»: в Румынии возмущены унижением своей гимнастки на олимпиаде

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что не примет участие в закрытии олимпийских игр в Париже в знак протеста против унижения румынской гимнастки Сабрины Войня, которую лишили бронзовой медали после апелляции команды США, сообщает capital.
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