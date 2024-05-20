ГОСА «Распадской» и «О’Кей Групп» - основные события 21 мая

Во вторник, 21 мая, пройдут годовые общие собрания акционеров «Распадской» и «О’Кей Групп». На повестке собрания российского ритейлера среди прочих вопросов утверждение консолидированной финансовой отчетности компании за 2023 год.
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