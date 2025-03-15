«Это дискриминация»: глава таджикской диаспоры высказался против ограничений на жилищные сертификаты

ирина Гущина

А почему-то о дискриминации россиян при получении квартир эти защитнички националисты помалкивают. Многодетные семьи, ждущие свой угол десятилетьями в невыносимых условиях, своими налогами оплачивают процветание Шохрухов и Мурихватов и их семей, срочно привезенных из кишлаков для получения раздаваемого нашими щедрыми региональными толерантными властями жилых помещений. Главное - угодить диаспорам, на лапку получить вожделенную сумму для личного процветания и - вуаля!!! счастливые лица мигрантов и все возрастающая ненависть к ним у местных жителей, обманутых, никем не защищаемых от этого произвола!