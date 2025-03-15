БлокнотРУ Глава таджикской диаспоры в Иркутской области, Муриват Маликшоев, резко отреагировал на инициативу ограничить выдачу жилищных сертификатов новым гражданам России.
«Это дискриминация»: глава таджикской диаспоры высказался против ограничений на жилищные сертификаты
Комментарии
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MS
Mikhail Stepanov
Мразь обнаглевшая! Вон из России нахрен в свои кишлаки и аулы!
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19 час.
ирина Гущина
А почему-то о дискриминации россиян при получении квартир эти защитнички националисты помалкивают. Многодетные семьи, ждущие свой угол десятилетьями в невыносимых условиях, своими налогами оплачивают процветание Шохрухов и Мурихватов и их семей, срочно привезенных из кишлаков для получения раздаваемого нашими щедрыми региональными толерантными властями жилых помещений. Главное - угодить диаспорам, на лапку получить вожделенную сумму для личного процветания и - вуаля!!! счастливые лица мигрантов и все возрастающая ненависть к ним у местных жителей, обманутых, никем не защищаемых от этого произвола!
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14 час.
ирина Гущина
Именно идет ДИСКРИМИНАЦИЯ РОССИЯН!!!!!!
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14 час.
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