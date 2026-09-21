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Цифровой рубль сделает теневой бизнес прозрачнее

Цифровой рубль сделает теневой бизнес прозрачнее

С 1 сентября крупнейшие российские банки обязаны предоставить клиентам возможность пользоваться цифровым рублем, а крупные торговые компании — принимать его для оплаты.

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