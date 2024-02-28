Комитет Госдумы поддержал создание лесных дорог арендаторами участков

Создание лесных дорог отрегулируют отдельной статьей Лесного кодекса. Такой законопроект, разработанный депутатами и сенаторами, рассмотрели 27 февраля на заседании Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды и порекомендовали принять его в первом чтении.