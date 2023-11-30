Строительство детского сада на 200 мест завершено в Юнтолово

Рядом со зданием размещены площадки для отдыха, а также спортивные и игровые. На территории жилого квартала «Юнтолово» в Приморском районе компания «Главстрой Санкт-Петербург» построила детский сад на 200 мест.
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