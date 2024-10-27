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Царьград

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Белоусов пошёл на опережение: Подполье про "сильнейшую детонацию и пожар" - информацию официально скрывают. Уничтожение "румынского" моста

Одессу лишают всех путей снабжения из-за границы и ведут к полной изоляции военной логистики. После серии точечных ударов по портовой инфраструктуре, что привело к тому, что большая часть оставшегося иностранного грузового флота с БК отказывается останавливаться в черноморских портах, взялись и за сухопутные коридоры.

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