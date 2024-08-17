Тоннельные работы на «Спасской» близятся к финалу

По новым путям прошел первый технический поезд Вторые сутки продолжаются масштабные тоннельные работы на станции «Спасская» по подготовке интеграции действующего и нового участка 4 линии вышли на финальный этап, сообщает пресс-служба петербургского метрополитена.
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