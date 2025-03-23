Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Песков: разговор Путина и Трампа 18 марта стал шагом к их личной встрече

Песков: разговор Путина и Трампа 18 марта стал шагом к их личной встрече

Телефонный разговор между президентом Владимиром Путиным с его коллегой Дональдом Трампом, который состоялся 18 марта - это еще один шаг к их личной встрече, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

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