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Царьград

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Армения и США подписали соглашение о проекте TRIPP

Армения и США подписали соглашение о проекте TRIPP

Правительство Армении направило в Конституционный суд соглашение о проекте "Маршрут Трампа". Это стратегическое сотрудничество с США предусматривает развитие транспортной и энергетической инфраструктуры, связывающей Армению, Азербайджан и Турцию.

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