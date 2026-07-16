Армения и США подписали соглашение о проекте TRIPP

Правительство Армении направило в Конституционный суд соглашение о проекте "Маршрут Трампа". Это стратегическое сотрудничество с США предусматривает развитие транспортной и энергетической инфраструктуры, связывающей Армению, Азербайджан и Турцию.
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