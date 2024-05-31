Никогда не думал, что буду ездить на «китайце»: реальный отзыв владельца Omoda C5

Николай БогосьяновВозраст: 57 летСтаж вождения: 35 лет Задумавшись о покупке нового автомобиля, в какой-то момент с горечью осознал, что официально на рынке присутствуют только отечественные и китайские марки.
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