Страна и люди

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Инсайдер из Турции: «Зимой „Зе“ превратит ДНР в ад с помощью Bayraktar»

Инсайдер из Турции: «Зимой „Зе“ превратит ДНР в ад с помощью Bayraktar»

В сорванный отопительный сезон Киев готовится «обогреть» громадян горячими новостями из Донбасса Александр Ситников На фото: турецкий боевой беспилотный аппарат «Байрактар ​​ТБ2» (Фото: Zuma/TASS) Турецкий военный эксперт Бурак Бекдил на страницах пентагоновского военно-технического издания 4ISRNET, специализирующегося на высокотехнологичном оружии, сообщил, что «Киев надеется быстро завершить контракт на покупку 24 беспилотных летательных аппаратов у Анкары, но противник первого и „союзник“ последней (Москва) может сорвать потенциальную продажу».

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