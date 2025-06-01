👶 День защиты детей ежегодно отмечается в первый день лета и имеет давнюю историю: его отмечают во многих странах с 1950 года.
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👶 День защиты детей ежегодно отмечается в первый день лета и имеет давнюю историю: его отмечают во многих странах с 1950 года.