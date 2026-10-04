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Царьград

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Пётр Дубров возглавил МКС, сменив Джессику Меир

Пётр Дубров возглавил МКС, сменив Джессику Меир

Русский космонавт Пётр Дубров стал командиром МКС, сменив астронавта Джессику Меир. На станции прибыл новый экипаж на корабле Crew Dragon, включая русского Сергея Тетерятникова и астронавтов из НАСА и Канады.

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