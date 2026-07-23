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Царьград

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Крейг Мюррей: Запад ведет прокси-войну с Россией на Украине

Крейг Мюррей: Запад ведет прокси-войну с Россией на Украине

Бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей заявил, что Запад осуществляет прокси-войну на Украине, снабжая её ракетами для ударов по России.

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