Министерство обороны РФ опубликовало сенсационную информацию, которая с опорой на ставшие доступными российским военным украинские документы подтверждает намерение Киева в ходе военного вторжения в Курскую область спровоцировать ядерную катастрофу путем захвата либо уничтожения Курской атомной электростанции.
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