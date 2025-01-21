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Местечковый идиотизм, сказки Андерсена, переспать с Трампом: утренний кофе с EADaily

Местечковый идиотизм, сказки Андерсена, переспать с Трампом: утренний кофе с EADaily

Утренний кофе. Фото: adobe.com Ничего особенного не происходит, да и не будет происходить. Каждый затаился в своем закуточке и ждет, «что день грядущий мне готовит».

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