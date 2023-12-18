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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рублев о возвращении Надаля: «Как теннисист я чувствовал себя свободнее, когда его не было»

«Я рад за него, что он наконец вернулся. Но, конечно, как теннисист я чувствовал себя свободнее, когда его не было.

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