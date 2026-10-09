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Газета.ру

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Зеленский: власти Киева не выполнили план подготовки к зиме

Зеленский: власти Киева не выполнили план подготовки к зиме

Президент Украины Владимир Зеленский и мэр Киева Виталий Кличко © Reuters/Global Look Press Между президентом Украины Владимиром Зеленским и мэром Киева Виталием Кличко вновь произошла заочная перепалка на фоне проблем в энергетике и коммунальной сфере.

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