Зеленский: власти Киева не выполнили план подготовки к зиме

Президент Украины Владимир Зеленский и мэр Киева Виталий Кличко © Reuters/Global Look Press Между президентом Украины Владимиром Зеленским и мэром Киева Виталием Кличко вновь произошла заочная перепалка на фоне проблем в энергетике и коммунальной сфере.