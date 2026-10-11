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Росгвардейцы провели антитеррористическое занятие в колледже Осташковского района

Росгвардейцы провели антитеррористическое занятие в колледже Осташковского района

В Селижарово росгвардейцы провели антитеррористические учения в колледже: студентов и сотрудников научили правильно действовать в чрезвычайных ситуациях.

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