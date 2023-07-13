Красный… Желтый… Зеленый… Нет, это не о светофоре – это о картошке. Вы уверены, что точно знаете, какого цвета бывает картошка? А какого размера она может достигнуть? А сколько ее съедают в год картофелелюбивые белорусы? Мы расскажем вам о картошке все! Часто бывает так: привыкаешь к чему-то и перестаешь замечать его уникальность.
15 поразительных фактов о картофеле. Вы думаете, что знаете о нем все?
Комментарии
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ВМ
Владимир Минаков
"если бы не наше вмешательство, картофельные кусты могли расти себе и расти." Это в тропиках так. В России зимы холодные, земля промерзает порою на 1...1,5 м и картофель погибает... Для этого и выкапывают и картофель, и георгины, и гладиолусы...
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