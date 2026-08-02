Взрыв у берегов Омана: танкер получил попадание снаряда, но продолжил движение

Вблизи города Хасаба на северо-востоке Омана прогремел взрыв рядом с нефтяным танкером. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) в своём аккаунте в социальной сети X.
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