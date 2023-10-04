На Украине не хватает денег для зарплат чиновникам — WSJ

Выплаты бюрократам напрямую зависят от иностранной финансовой помощи.Американская газета The Wall Street Journal сообщает, что высокопоставленные украинские чиновники опасаются перебоев с выплатами зарплат бюрократам в связи с истощением бюджета Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии