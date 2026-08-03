Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Российский пассажирский лайнер МС-21 выполнил свой первый полет

Российский пассажирский лайнер МС-21 выполнил свой первый полет

Воздушное судно — первый серийный полностью импортозамещенный самолет в России С аэродрома Иркутского авиазавода 3 августа в воздух поднялся первый пассажирский лайнер МС-21, построенный по серийным технологиям, сообщили в Минпромторге РФ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии