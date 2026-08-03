Российский пассажирский лайнер МС-21 выполнил свой первый полет

Воздушное судно — первый серийный полностью импортозамещенный самолет в России С аэродрома Иркутского авиазавода 3 августа в воздух поднялся первый пассажирский лайнер МС-21, построенный по серийным технологиям, сообщили в Минпромторге РФ.
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