Маск предложил обязать госслужащих ходить на работу пять дней в неделю

Американский миллиардер Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами, которые должны возглавить созданный в США департамент по достижению госэффективности (DOGE), хотят обязать федеральных госслужащих ходить на работу пять дней в неделю.
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