Ксения Собчак, приехавшая в Екатеринбург на медиафорум, осмотрела восстановленный памятник Алексею Балабанову у Дворца молодёжи и отметила множество отсылок к биографии режиссёра и Свердловскому рок-клубу, размещённых скульптором Мейрамом Баймухановым внутри трамвая.