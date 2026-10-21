Ксения Собчак, приехавшая в Екатеринбург на медиафорум, осмотрела восстановленный памятник Алексею Балабанову у Дворца молодёжи и отметила множество отсылок к биографии режиссёра и Свердловскому рок-клубу, размещённых скульптором Мейрамом Баймухановым внутри трамвая.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "В крови будет ве...
- Удар по подлодкам...
- И "Хотите этого?": ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым