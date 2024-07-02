«МК»: Диана Арбенина сообщила, что отец ее детей умер

Стало известно, что отец детей лидера группы «Ночные Снайперы» Дианы Арбениной скончался. В рамках премьерного показа документального фильма «Арбенина» артистка поделилась, что он был для нее «очень классным».
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