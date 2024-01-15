В Краснодаре – снова гололед: эти советы помогут сохранить здоровье и жизнь

Если на дорогах гололед обычно быстро разбивается транспортом, тротуары в очередной раз превратились в настоящие катки.
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