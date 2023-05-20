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Второй тур выборов президента Турции начался для граждан республики за рубежом

Второй тур выборов президента Турции начался для граждан республики за рубежом

Для голосования открыты 167 избирательных участков в 73 странах. Второй тур президентских выборов для турецкой диаспоры за рубежом начался сегодня утром.

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