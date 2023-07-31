Замглавы Росгвардии в ДНР: Противник ведёт себя так, как будто его время истекает

Заместитель главы управления Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский отметил, что киевский режим значительное внимание уделяет внутренней политике, а именно выборам главы государства.
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