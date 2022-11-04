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Байден пообещал «освободить Иран»

Байден пообещал «освободить Иран»

Соединенные Штаты в ближайшее время «освободят Иран». Об этом заявил американский президент Джо Байден во время выступления в Калифорнии на предвыборном мероприятии в поддержку местного кандидата от Демократической партии в эфире телеканала C-Span.

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