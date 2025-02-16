В Дагестане ограбивший магазин мужчина обстрелял полицейских и был ранен сам

Сотрудники полиции Табасаранского района Дагестана подверглись обстрелу в ходе проверки документов. Стрелявший - водитель автомобиля, остановленного на въезде в село Хучни, уточнили в пресс-службе Следственного управления СКР по республике.
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