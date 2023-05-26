Пронедра

6 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Луговой
    Свинухи, и толстая и тонкая, валят гемоглобин. Это раз. Тонкая свинуха охотно содержит мухоморовый мускарин (проходил...Эксперт рассказал...
  • yumashev
    Хочу высказать точку зрения не совпадающую с современными интерпретациями происходящего. Ни один из перечисленных сце...Медведев заявил о...
  • Георгий Елисеев
    Как говорилось в старом анекдоте: Осталось запах отбить и получится сливочное шоколадное маслоНеожиданное удобр...

ВСУ снова обстреляли Белгородскую область: повреждены газопровод и ЛЭП

ВСУ снова обстреляли Белгородскую область: повреждены газопровод и ЛЭП

ВСУ снова обстреляли Белгородскую область: повреждены газопровод и ЛЭП Владислав ВислВячеслав Гладков, губернатор Белгородской области, заявил, что с 6:30 Грайворонский городской округ находится под обстрелом, но погибших и пострадавших нет.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх