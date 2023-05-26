ВСУ снова обстреляли Белгородскую область: повреждены газопровод и ЛЭП Владислав ВислВячеслав Гладков, губернатор Белгородской области, заявил, что с 6:30 Грайворонский городской округ находится под обстрелом, но погибших и пострадавших нет.