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Собянин рассказал о популярности цифровых способов оплаты проезда в Москве

Собянин рассказал о популярности цифровых способов оплаты проезда в Москве

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет До конца 2026 года доля безналичной оплаты проезда в московском транспорте может достичь 93,5%, сообщил мэр Сергей Собянин в мессенджере "Макс".

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