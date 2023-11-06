Названы профессии, спрос на которые резко вырос перед Новым годом

Перед новогодними праздниками работодатели увеличили число предложений о работе в сфере гостинично-ресторанного бизнеса — в октябре на 53% год к году, говорится в результатах исследования «Авито Работа», которые приводит «Прайм».
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