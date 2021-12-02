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Где в этом году можно купить елку для зимних праздников

Где в этом году можно купить елку для зимних праздников

Примэрия муниципия Кишинев сообщает, что в период с 01.12.2021 по 07.01.2022 в секторах столицы будет организована торговля хвойными деревьями в преддверии зимних праздников 2021-2022, для обеспечения доступа населения города к данному товару.

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