Где в этом году можно купить елку для зимних праздников

Примэрия муниципия Кишинев сообщает, что в период с 01.12.2021 по 07.01.2022 в секторах столицы будет организована торговля хвойными деревьями в преддверии зимних праздников 2021-2022, для обеспечения доступа населения города к данному товару.
Примэрия муниципия Кишинев сообщает, что в период с 01.12.2021 по 07.01.2022 в секторах столицы будет организована торговля хвойными деревьями в преддверии зимних праздников 2021-2022, для обеспечения доступа населения города к данному товару.
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